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Kadınlar için dağıtılan karanfilleri alan erkeklere tepki Kırşehir'de belediyenin kadınlar için dağıttığı karanfillere daha çok erkekler ilgi gösterince tepki gecikmedi Serap Şenlik: "Bedava çiçekleri alıp evlerine götürecekler, evine parayla al götür"

İHA

Kadınlar için dağıtılan karanfilleri alan erkeklere tepki Kırşehir'de belediyenin kadınlar için dağıttığı karanfillere daha çok erkekler ilgi gösterince tepki gecikmedi Serap Şenlik: "Bedava çiçekleri alıp evlerine götürecekler, evine parayla al götür"

Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cacabey Meydanı'nda kurulan stantlarda karanfil dağıtıldı. Karanfile kadınlardan çok erkeklerin ilgi göstermesine tepki gösteren Serap Şenlik, "Bedava çiçekleri alıp evlerine götürecekler, evine parayla al götür" diye tepki gösterdi.
Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cacabey Meydanı'nda jandarma tarafından kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cacabey Meydanı'nda kurulu bulunan stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve beraberindeki heyet, kadınlara karanfil dağıttı.
Karanfil dağıtımı sırasında karanfillere kadınlardan çok erkeklerin ilgi göstermesine tepki gösteren Serap Şenlik, "Biraz önce bir amca 'ben sana bir tokat vursam, şu çocuk da bana vurur' dedi. Ben de kendisine senin bana tokat vurmaya ne hakkın var diye tepki gösterince uzaklaştı ve gitti. Böyle bir günde bile bu lafı diyen bir insan, evine gidince bana çay demledin mi? Sen ne biçim bir insansın diyen kişi, bu çiçeği alıp da nasıl eve gidecek?" diyerek, “Ben bu durumlara tepkiliyim artık. Herkesi yargılamıyorum. Anlattıklarımın içerisinde farklı insanlar da çoktur. Kadına bir kere el kalktığı zaman 2. ve 3. Geliyor. Çocuklarımız için kadınların hepsi ağızlarına fermuar çekip evlerinde kalıyor. Ama dayakların arkası bitmiyor” şeklinde konuştu.
Şenlik, “Alıp evlerine götürecekler. Evine parayla al götür. 1 lira yada 5 liradır. Eve gidince al hanım ben meydandan aldım. Bir çay demle diyeceksiniz değil mi?” diye konuştu. Alanda bulunan bazı erkeklerde kadının tepki göstermesi karşısında evlerine ekmek götürmeyen insanların çiçek götürmesini anlamadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı: "Kadın tepkisini hoşgörü ile karşılıyorum"
Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise erkeklerin karanfil almasına tepki gösteren kadının durumunun hoş görü ile karşılanması gerektiğini söyledi. Cacabey Meydanında açılan stantlarda jandarma ve emniyet birimleri bilinçlendirme broşürleri dağıttı. Broşür alan Elmas İnce adlı kadın, “Kadınların uğradıkları şiddetle alakalı sosyal mesajlar veriliyor. Ben verilen mesajların dikkate alındığını düşünüyorum” derken Melike Manangöz adlı kadın ise şiddetin ailelerle alakalı olduğunu yetiştirilme tarzından dolayı da şiddet uygulandığını belirtti.

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