Emniyetin yürüttüğü 'Geleceğe Umut Ol' Projesinde 20 kişi sertifika aldı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleceğe Umut Ol' Projesi kapsamında 20 kişi sertifika aldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Umut Ol Projesi kapsamında 20 kursiyere 3 ay boyunca forklift kursu düzenlendi. Kırşehir Çıraklık ve Mesleki Eğitim Alanında 20 kişinin katıldığı kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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