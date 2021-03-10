Kırşehir'de, Mercan Ormanı oluşturuldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleye dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Mercan Ormanına Vali İbrahim Akın'ın eşi tarafından fidan dikildi.

Boztepe yolunda gerçekleştirilen fidan dikim programına katılan Saliha Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm illerde olduğu gibi Kırşehir'de de Mercan Ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Akın, fidan dikimi sırasında yaptığı konuşmada, “Kadınlarımıza yönelik şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Mercan Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır"dedi.

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