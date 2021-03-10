Çiçekdağ'ına 'Yaşam-Beceri' atölyesi kuruldu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Turgut Yılmaz İlkokuluna ‘YaşamBeceri' atölyesi kuruldu.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Mili Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonunda da belirttiği yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması amacıyla ‘YaşamBeceri' atölyesinin önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, açıklamasında; "İlkokuldan başlayarak tüm öğretim alanlarında okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için ‘YaşamBeceri' kurulması öngörülüyor. Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için küçük ölçekli pilot uygulama için belirlenen ilkokul ve ortaokullarda kurulacak 'Yaşam Beceri' atölyeleri 21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş ve 5 alanda 10 atölye modeli ortaya çıkarılmıştır"dedi.

Uygulama kapsamında Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgut Yılmaz İlkokuluna 10 atölye modelinden biri olan 'YaşamBeceri' atölyesinin kurulmasına öncülük etti.

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