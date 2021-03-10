Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kırşehir’in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Akçakent ilçesinden Kırşehir’e seyir halindeki Mehmet Kaya, yönetimindeki 40 AAR 425 plakalı otomobil ile Mahsenli bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı kurtulan B.K. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaya’nın ise cansız bedeni Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.