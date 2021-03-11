Ceviz kabukları geçim kaynağı oldu Ceviz kabuklarından süs eşyası yapıyor

– Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan Doğan Pala’nın amatörce başladığı süs eşyası merakı geçim kaynağı oldu.

Ceviz kabuklarından süs eşyası yapan Pala, cevizin ünlü olduğunu ve her alanda kullanıldığını söyledi.

Ceviz kabuklarını işleyerek anahtarlık sandık, gemi ve kuş yapan Pala, “Amatörce başladım ama şimdi ilçede profesyonelce çalışmalar yapıyorum. Kaldırım üzerinde anahtarlık yaparken insanlar benimle dalga geçmişti” dedi.

Kaldırımda tasarladığı ürünlerle çocuğuna beyaz eşya aldığını anlatan Pala, “Amatörce çalışmaya başladığım dönemlerde çocuğuma beyaz eşya aldım. Koşumunda destekleriyle taksit taksit ödedim. Sonrasında ise ceviz kabuklarından süs eşyası yapımlarını geliştirdim. Araba süsleri, buzdolabı süsü, gemi süsleri derken çeşidimizi çoğalttık” diye konuştu.



Meslek Liselerinde eğitim verilmesini istiyor

Kaman ilçesinde amatör başladığı süs eşyası yapımı işinin meslek liselerince değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pala, “Yaptığım ürünleri, meslek liseleri ya da dekorasyonla uğraşan kişilerin geliştirmesi. İnanıyorum ki işler çoğaldığında da her eve gelir kaynağı olarak döner” ifadelerini kullandı.

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