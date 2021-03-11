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Kırşehir'de 2.9 büyüklüğünde deprem

İHA

Kırşehir'de 2.9 büyüklüğünde deprem

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Akpınar ilçesine bağlı Edelikli Köyü olan deprem yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kırşehir çevresinde de hissedilen depremde, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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