Kırşehir'de 2.9 büyüklüğünde deprem

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akpınar ilçesine bağlı Edelikli Köyü olan deprem yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kırşehir çevresinde de hissedilen depremde, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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