Kalehöyük'te kazı çalışmalarına korona virüs arası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalehöyük'te kazı çalışmalarına korona virüs arası

İHA

Kalehöyük'te kazı çalışmalarına korona virüs arası

Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi alanındaki kazı çalışmalarına korona virüs nedeniyle ara verildi.
Kazı Başkanı Kimiyoshi Matsumara, korona virüsün yapılan çalışmaları etkilediğini söyledi. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında en eski milattan önce 3 bin tarihine inildiğini aktaran Matsumara, “Geçen yıl ilk baharda korona virüs yaygınlaşmaya başladı. Bizlerin kazı çalışmaları planlarımız ise nisan ayı sonundan itibaren idi. Korona virüs nedeniyle kazı çalışması yapmadık” dedi.
2008 ve 2009 yıllarından itibaren yoğun kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Matsumara, “Şu ana kadar yapılan araştırmalarda en eski yerleşmenin milattan önce 3. bine ait olduğunu bulduk. Eski yerleşim birimlerini tespit çalışmalarımız da sürüyor. Korona virüs nedeniyle ise ziyaretçi sayımız azaldı” diye konuştu.
Kalehöyük, Kırşehir'in Kaman ilçesinin 3 kilometre doğusunda KamanKırşehir karayolunun hemen kenarında yer alıyor. Höyük 280 metre çapında, 16 metre yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü olarak biliniyor. Dr. Sachihiro Omura yönetimindeki kazı çalışmaları halen devam etmekte olup, yapılan kazılar Kırşehir’in en erken yerleşim tarihine ışık tutuyor. Kalehöyük'te bu güne kadar saptanmış kültür katmanları şöyle:
"Birinci kat Osmanlı Dönemi (1517 yy), ikinci kat Demir Çağı (M.Ö.124 yy), üçüncü kat Orta ve Geç Bronz Çağı (İ.Ö. 2012 yy), dördüncü kat Erken Bronz Çağı (M.Ö.2320 yy)"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virüse aldırmadan kuyruğa girdiler Yeni açılan işletmenin önünde bekleyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarıldı
YEREL HABERLER Virüse aldırmadan kuyruğa girdiler Yeni açılan ...
Engelli hibe desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Engelli hibe desteği başvuruları başladı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı ...
Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu