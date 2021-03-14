Kırşehir’de kaza 6 yaralı

Kırşehir’de, meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Nevşehir'e giden S. B., yönetimindeki 59 AAT 789 plakalı otomobil, Kırşehir istikametinde Karahıdır köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi.
Kazada, S.B., H.E., B.B., İ.B., Y.A.B., R.B., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.