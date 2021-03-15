Yaşar Bahçeci'nin acı günü

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin vefat eden babası Mustafa Bahçeci, toprağa verildi.
Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci'nin, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhum Bahçeci'nin cenazesi, Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan Ahi Evran Camii'nde kılınan cenaze cenaze namazının ardından Aşık Paşa Mezarlığı'na toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, merhumun ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.