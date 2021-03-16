Kırşehir’de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

– Kırşehir’de, sabah saatleri ile yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle de sokaklar boş kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, hızlı adımlarla kapalı alanlara otobüs duraklarına koşarken bazı vatandaşlar da yağmurun keyfini yürüyerek çıkardı. Öte yandan Kırşehir Valiliği meteorolojik değişimlere karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan uyarıda yağışla birlikte rüzgarın yer yer 6080 kilometre hıza ulaşılabileceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, “Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına beklentisi var. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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