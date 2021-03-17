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Fahiş fiyat uygulaması yapmadı ayın Ahisi oldu Esnaf Odaları Birliği Kırşehir’de ayın ‘Ahi Esnaf’ını seçti

İHA

Fahiş fiyat uygulaması yapmadı ayın Ahisi oldu Esnaf Odaları Birliği Kırşehir’de ayın ‘Ahi Esnaf’ını seçti

– Kırşehir’de, pandemi nedeniyle ara verilen ‘Ayın Ahi Esnafı’ uygulaması normalleşme süreci ile yeniden başladı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince şehirde ayın esnafı seçildi. Kolonya üreticisi olan Salih Artuk, pandemi nedeniyle fırsatçılık yapmayarak ve Ahilik felsefesine uyarak ticaret yaptığı için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları tarafından Mart ayının Ahi esnafı seçildi. Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz salgın sebebiyle de birçok etkinliğe tamamen ara verildi. Ancak bu yıl, 2021 yılının Ahi Evran yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yayınlanması ile birlikte ayın esnafının belirlenmesi düşünülmüş ve Mart ayı esnafı olarak kolonya üreticisi Salih Artuk seçilmiştir”dedi.

Fiyatlarla oynama yapmadı ayın Ahisi oldu
Pandemi etkisinde fiyatlarla oynama yapmayan ve halka kesintisiz hizmet sunan Salih Artuk’un davranışının örmek olması gerektiğini belirten Başkan Öztürk, “Pandemi sürecinde hijyen ön planda tutuldu ve hijyen için gerekli olan ürünler fahiş fiyatlarla piyasaya sürüldü. Bu ürünlerin başında gelen kültürümüzde çok eskiye dayanan kolonya ise resmen korona savar olarak kullanıldı. İşte bu süreçte hastalığa karşı mücadele sergileyerek üretimine ara vermeden, fiyatlarda oynama yapmadan Kırşehir halkının kesintisiz bir şekilde kolonya bulmasına ve almasına imkan sağlayan Salih Artuk kardeşimizi takdir ediyoruz. Kendisinin Ayın Esnafı unvanını ve Ayın Esnafı ödülünü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz”diye konuştu.
Ayın Ahi Esnafı seçilen Salih Artuk’a Ahiliği ve Ahi Evranı Veli’yi temsilen Ahi Evranı Veli heykeli takdim edildi.

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