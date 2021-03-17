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Kırşehir'de '1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinlikte Buluşuyor' değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Kırşehir'de '1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinlikte Buluşuyor' değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir'de, Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen '1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinlikte Buluşuyor' projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ile birlikte proje kapsamındaki okul müdürleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda dezavantajlı grupların desteklenmesi ve kurumlar arası farklılıkların giderilmesinin görüşüldüğü toplantıda dezavantajlı grupların desteklenmesi; mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarının giderilerek mesleki ve teknik eğitime erişimin artırılması, yaygınlaştırılması ve daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitimi görüşüldü. Proje kapsamında Kırşehir'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mesleki ve teknik eğitimde 1000 okul projesi kapsamına alındı. Proje kapsamında okullarda beş ana başlık altında destekleme faaliyetleri yürütülecek. Faaliyetler; okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, temel becerilerin desteklenmesi, kişisel gelişimin desteklenmesi ve öğrenci velilerin desteklenmesini kapsıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamına dahil olan okullarda öğrenim gören öğrencilere destek eğitim programı kapsamında temel becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan toplam bin 118 materyal kitap dağıtımı da yapıldı. Proje kapsamında yer alan okullarda velilere yönelik olarak Açık Öğretim ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık öğretim İmam Hatip Ortaokulu ve liseleri hakkında SMS ile bilgilendirme yapılırken velilere Halk Eğitimi Merkezinde açılabilecek kurslar hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

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