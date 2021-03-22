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'Ahi çocuk projesi' geleceğe yön verecek Değerler eğitimi alan çocuklar, Vali Akın'ı ziyaret etti

İHA

'Ahi çocuk projesi' geleceğe yön verecek Değerler eğitimi alan çocuklar, Vali Akın'ı ziyaret etti

Mucur Kaymakamlığınca hazırlanan 'Ahi Çocuk Projesi' kapsamında değerler eğitimi alan öğrenciler Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.
Mucur ilçe Kaymakamı Faruk Erdem başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Vali Akın, evrensel olan Ahilik prensiplerini sadece esnafların değil insanlığın örnek alması ve uygulaması gerektiğini söyledi. İlçe genelindeki 6 ilkokulda uygulanan projenin örnek bir proje olduğunu belirten Vali Akın; “Kardeşliği, birlik ve beraberliği ilke edinen; doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, haram lokma yememek, başkasının malına göz dikmemek, eline, beline, diline hakim olmak, alın teri ile kazanmak gibi önemli değerleri barındıran Ahilik ilkelerine sahip çıkarak hayatın her alanında uygulamamız gerekmektedir" dedi. Ahilik ilkelerinin dünyada bütün sorunların çözümünde aranan kriterler olduğunu söyleyen Vali Akın, "Ahilik ilkeleri, dünyada bütün sorunların çözümünde aranan kriterlerdir. Ahilik, güzel ahlakla iyi insan profilini ortaya koymaktır. Bu değerler her şeyden önce iyi bir insan olmanın gerekleridir. İşte bu değerleri çocuklarımıza aşılamamız da son derece önemlidir. Alın teri ile helal kazanç sağlama bilincini çocuklarımıza yerleştirirsek gelecekte çok daha iyi bir ortama kavuşuruz" diye konuştu.
Mucur Kaymakamı Faruk Erdem ise yaptığı bilgilendirme konuşmasında öğrencilerin proje kapsamında ahilik değerlerini öğrenmenin yanı sıra fidan dikimi, huzurevi ziyareti gibi çeşitli sosyal etkinliklere katıldıklarını, aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan 'Ahi Baba İle Sencer' isimli hikaye kitaplarının ilçedeki 1. ve 2. sınıflarda okutulduğunu söyledi.

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