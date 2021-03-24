İŞ-KUR, Kırşehir’de, istihdam çalışmalarını sürdürüyor

– Kırşehir’de, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kırşehir Şubesi istihdam çalışmalarını sürdürüyor.

İŞKUR ile Petlas A.Ş., arasında geniş kapsamlı güç birliği protokolü imzalandı.



İmzalanan protokolle ‘İşbaşı Eğitim Programı’ kapsamında, yükleme bölümü için Ambar/Depo Görevlisi mesleğinde 40 kişilik katılımcı ile program başlatıldı.

İŞKUR Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, zor geçen pandemi döneminde artı istihdam için görüşmelerde bulunulduğunu ve ilerleyen dönemlerde de bazı kursların açılmasına karar verildiğini belirtti.



Şehirde Petlas A.Ş., ile protokol imzalandığını duyuran İŞKUR, Kırşehir Belediyesi ile çalışma sözleşmesi imzalamaması ile tepki çekmişti.

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