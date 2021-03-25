Kırşehir’de eğitime 1 gün kar arası

Kırşehir’de il genelinde eğitime 1 günlüğüne kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.”denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.