Kırşehir'de 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kuruluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ahi Evran Kardeşlik Ormanı' kurulacak. 30 Mart tarihinde gerçekleşecek etkinlik KırşehirBoztepe yolu üzerinde Orman İşletme Müdürlüğünün hazırlamış olduğu alan üzerinde olacak.

Kardeşlik Ormanı fidan dikimi etkinliğine Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra kamu kurumları amirleri, esnaf teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Fidan dikim töreni sonrasında başlayacak etkinlikle alakalı bilgi veren ve davette bulunan Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ahi Evran'ın kardeşliği savunarak teşkilatlandığını doğayı korumanın da insanlar için önemli bir ödev olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.