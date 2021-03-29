MÜSİAD Kırşehir Şubesine genç iş adamı Ömer Ali Öz, MÜSİAD’ın Kırşehir’de yeni başkanı oldu

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesine genç iş adamı Ömer Ali Öz getirildi.

MÜSİAD Kırşehir şubesinden yapılan açıklamada Öz, birlikteliği sağlayarak şehrin kalkınmasına destek sunmak istiyor. Kırşehir’de, bulunan SKT’lar ile iş birliği içerisinde şehrin sorunlarına ortak çözümler arayacaklarını belirten Öz, “Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Kırşehir'de iş insanlarının girişimcilerin ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz” dedi.

İş adamı Ömer Ali Öz, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde lisansını, yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2006 yılından bu yana eğitim, inşaat ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketini yönetiyor.

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