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Kırmızı çizgilerle Kırşehir’de, yayalar için duyarlılık dönemi başladı

İHA

Kırmızı çizgilerle Kırşehir’de, yayalar için duyarlılık dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan ‘kırmızı çizgi’ uyarısı Kırşehir genelinde hayata geçti.
Kırmızı çizgiler, Vali İbrahim Akın başkanlığında Terme Caddesi üzerinde çekildi.
Vali Akın, sürücülerin trafik ışıklarının olmadığı geçitlerde geçmek üzere olan yayalara yol verilmesi amacıyla uygulamanın hayata geçtiğini söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, “Yaya ölümlerinin azaltılmasına yönelik olarak bir çok çalışma yapıldı. Yaya önceliğine vurgu yapmaya gayret gösteriyoruz. ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. STK’lar, vatandaşlar, sürücüler ve toplumda bulunan herkesten kampanyaya destek istiyoruz”dedi.

Kırmızı boyaların yaya geçidinde yapılması sonrası konuşan Kırşehirli vatandaş, Talip Kılıç “İnsanlar eğitildikten sonra kırmızı çizgilerin çekilmesi daha iyi olur. Kırmızı çizgiyi çektikten sonra insanları eğitmek zor olur”ifadelerini kullandı.

Sürücülerin çizgilere riayet etmesinin önemine dikkat çeken Mustafa Taş adlı vatandaş ise “Sürücüler çizgiye riayet etmezse çizginin önemi yok. Sürücülerin çoğu yayalara yol vermiyor. Kırşehir’de, bu tür sıkıntılar çok fazla” diye konuştu.
Şerit çekimleri sonrası Kırşehir protokolü bilinçlendirme broşürü dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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