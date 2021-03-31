Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Valilikte düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili kurum amirleri katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Akın, koordinasyon toplantısının kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.



Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmaları bu toplantıda değerlendirdiklerini belirten Vali Akın, “Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadınlarımıza yönelik şiddet hadiseleri hepimizi derinden üzmektedir. Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü bir yaklaşım gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tüm kararlılığımızla devam edecektir.” dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda Kırşehir'de ,yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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