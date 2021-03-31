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İl Sağlık Müdürü Bulut, "1- 7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır"

İHA

İl Sağlık Müdürü Bulut, "1- 7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır"

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kanser haftası etkinlikleri kaspsamında yaptığı açıklamada, 1 7 Nisan kanser haftası etkinliklerinin ile kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmakta olduğunu söyledi.
İl Müdürü Bulut, "Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemidir. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülkelerin ekonomisinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır"dedi.

'Tütün kullanımı, alkol tüketimi fazla kilo ve obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile kanser rahatsızlıklarının yüzde 3050 oranında önlenebileceğini' ifade eden Bulut, açıklamasında; "Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli bir etkendir. Yapılan çalışmalar yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça göstermektedir. Bu kapsamda; kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, tarama ve erken tanı en önemli önleme stratejileri arasında yer almaktadır. "diye konuştu.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçlarında: 4069 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 3065 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri taraması
5070 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz yapılıyor.

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