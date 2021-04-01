Kırşehir Belediyespor, playoff yolunda Bodrum deplasmanında

Kırşehir Belediyespor takımı playoff yolunda Bodrum deplasmanına gitti.

Bodrum ilçe stadında oynanacak maça 3 puan parolası ile çıkacak olan Kırşehir Belediyespor takımı, geçen hafta kendi sahasında Karacabey Belediyespor ile önemli bir maça çıkmış ve bu maçı 21 kazanmıştı.

Kırşehir Belediyespor kulübü basın biriminden yapılan açıklamada, "Takımımız son 4 maçtır yenilmezliğinin yanı sıra 4 karşılaşma sonunda 10 puan aldı ve playoff yolunda yerini korudu"denildi.

2. Ligin önemli takımlarından olan ve galibiyet serisini sürdüren Bodrumspor takımından deplasmanda 3 puan hedefinde olan Kırşehir Belediyespor, rakibi karsına konsantre şekilde çıkacak.

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