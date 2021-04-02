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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, "Aile içi görüşmelerden kaçının"

İHA

Vali Akın, "Aile içi görüşmelerden kaçının"

İl Pandemi Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınının önlenmesine karşı uygulanan tedbirler değerlendirmesinde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde yaşayanların aile içi görüşmelerden kaçınmalarını beklediklerini söyledi.
Valilikte düzenlenen toplantıda aile içi görüşmelerin salgının yayılmasında en büyük etken olduğunu belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda Vali İbrahim Akın, “Kırşehir’de yaptığımız tüm uyarılara ve denetimlere rağmen vaka sayıları yükselmeye başladı. Bunun neticesi olarak da turuncu kategoriye yükselen ilimizde yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Ülkemiz genelinde birçok ile göre daha iyi durumda olmamız kesinlikle halkımız arasında rehavete yol açmamalıdır. İlin yöneticileri olarak salgınla mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sıkı bir çalışma ve kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

Toplum sağlığını korumak gayretinde olunduğunu belirten Vali Akın, “Hemşehrilerimizden aile içi görüşmelerden özellikle kaçınmalarını bekliyoruz. Çünkü aile içi görüşmeleri vakaların yükselmesindeki en büyük etken olarak değerlendiriyoruz. Esnaflarımızdan da HES Kodu, oturma düzeni, maske, hijyen gibi salgınla mücadelede önemli olan kurallara eksiksiz olarak uymalarını bekliyoruz. Bu süreçte tüm kamu kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sahada olarak denetimlere ara vermeden devam edeceğiz"şeklinde konuştu.

Toplantıya, Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Vekili J. Bnb. Halil Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ilgili daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

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