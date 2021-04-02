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Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar Kırşehir'de otobüs duraklarında akıl ve zeka oyunları hayata geçti

İHA

Hem toplu taşıma bekliyorlar hem oyun oynuyorlar Kırşehir'de otobüs duraklarında akıl ve zeka oyunları hayata geçti

– Kırşehir’de, Durakta Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği hayata geçti. Etkinlik kapsamında durakta bekleyen vatandaşlar telefonlarından karekod okutarak oyun oynayabilecek.
Kırşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu ortaklığında yapılan proje ile vatandaşlar şehir merkezinde bulunan akıllı duraklarda karekod okutarak oyun oynayabilecek. Projenin uygulanması ve amacını anlatan Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Polat, asılan afişlerle oyunlar hakkında halka bilgiler sunulduğunu ve karekodlarla oyunların nasıl olacağının bilgisinin sunulduğunu söyledi.

500 öğrenci 23 öğretmen katılımıyla proje geliştirildi
Kırşehir’de hayata geçen Mind and Intelligence Games Everywhere (Akıl ve Zeka Oyunları Her Yerde) projesinin 10 aydır yürütüldüğünü belirten Şehit Ömer Halis Demir İlkokul öğretmeni Handan Yüce, “Öğrenci ve öğretmenlerle ortak çalışmamız bu proje, proje ile birlikte akıl ve zeka oyunlarının her yerde oynanmasını sağlamak. Özellikle pandemi sürecinde veli ve öğretmenlerimizle birlikte aktif, verimli, güzel kaliteli zaman geçirmeyi amaç edindik” dedi.
Projenin faydalı olacağını düşünen Kırşehirli vatandaş Metin Topak, Belediye duraklarında olan çalışmanın çocuklar için faydalı olacağını belirtti. Senem Turcan adlı vatandaş ise çocukların gelişimleri için projenin katkı sağlayacağını düşünüyor. Ailesi ile proje tanıtımı sonrası oyun açan Ömer Karakoç adlı çocuk ise genellikle mangala adlı oyunu sevdiğini ve durakta beklerken sıkılmadan bekleyeceğini anlattı. Ömür Eraslan adlı genç proje için ise hem wifi var hem de oyun var dedi.
10 Aydır sürdürülen projeye Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Moldovya, Romanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler destek sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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