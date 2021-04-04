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Kırşehir’de bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Dün akşam 21:00’de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek. Şehir genelinde polis uygulama noktalarında kontrollerini sürdürüyor. Kırşehir’de vatandaşlar yürüme mesafelerinde açık olan iş yerlerinden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kısıtlamalara büyük oranda uyan Kırşehir, sarı renkten vaka artışı nedeniyle turuncu renge geçmişti. Kırşehir Valiliği tarafından yürütülen denetimlerle vaka sayılarının düşmesi ve toplumsal sağlığın kurulması hedefleniyor. Valilik koordinesinde maske, mesafe ve hijyen kuralına riayet edilerek pandemi etkisinin azaltılması için aile ziyaretlerinin en asgari düzeye çekilmesi isteniyor.

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