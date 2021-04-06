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Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı Kavgaya müdahale eden polis tarafların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı

İHA

Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı Kavgaya müdahale eden polis tarafların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi yaralandı.
Olay, Nasuhdede Mahallesi'ndeki Ahi Stadyumu yanında bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup kavşakta karşı karşıya geldi. S.E. adlı şahıs aracından aldığı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Bölgede kavga ihbarıyla hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis R.B. de tüfekten çıkan saçma ile yaralandı. Ekipte bulunan başka bir polis memuru ise etrafa bilinçsizce ateş açan S.E.'yi ateş ederek etkisiz hale getirdi.
Kavgaya müdahale eden ekibin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis ve şüpheli, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralı kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giden Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, yaralı polis memurunu ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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