Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonu yapıldı.

3 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda ; 1 adet ruhsatsız Vikon marka av tüfeği, 2 adet otomatik av tüfeği Şarjörü, 22 adet ruhsatsız av tüfeği fişeği, 8 adet 9mm. Tabanca fişeği, 282 adet Sikke, 13 adet Obje, 1 adet Süper Star 300 marka hassas alan arama dedektörü, 1 adet dedektör aparatı ve 2 adet akü ele geçirildi.

D.T., A.G., ve D.K isimli şahıslar yapılan ve tarihi değeri olan eserlerle birlikte adli mercilere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.