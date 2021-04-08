Yazar Bilal Sami Gökdemir'den askıda kitap kampanyası

Okurlarını pandemi süreci ile birlikte daha fazla kitap okumaya yönelten yazar Bilal Sami Gökdemir, Askıda Kitap Kampanyası başlattı.

Yazar Gökdemir, okurlarını kitap okumaya teşvik etmek amacıyla çalışma başlattı. Maddi durumu iyi olan okurlarıyla öğrenci olan okurlarını sosyal medya üzerinden buluşturan yazar, askıda kitap kampanyası ile de kitapların elde ele dolaşmasını amaçlıyor. Bir hafta boyunca süren kampanya kapsamında 500'den fazla kitabın el değiştirdiğini belirten Gökdemir, "Beklentimizin çok çok üstünde bir talep oluştu. Özellikle ilkokul birinci sınıfta, hayata ilk adımlarını atan kardeşlerimizden başlayarak YKS'ye hazırlanan öğrencilere kadar birçok eve girmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Okumayazmayı yeni öğrenen onlarca kardeşimiz, okurlarımızın destekleriyle kitaplarına kavuştular" dedi.

Başlatılan kampanyada öğrenci desteğinin de etkili olduğu söyleyen Gökdemir, "Öğrencilerin ellerinin altındaki deneme ve test kitaplarında payımızın olduğunu bilmek ve onların ileride ülkesine faydalı bireyler olacağına olan inancımız, bizi daha büyük bir heyecana ve gayrete sevk ediyor. Yine birçok gencimize ulaştırdığımız kültür kitapları, onların geceleri loş bir ışıkta okuyarak daldığı hayallere, açıldıkları farklı dünyalara kapı aralamak, insana tarifsiz bir haz veriyor. Kampanya dahilinde 500'den fazla kitap el değiştirdi. Birçok okurumuz değişim esnasında yaptıkları bağışlarla kargo masraflarını da karşıladı. İkinci el kitaplar, sıfır kitaplar, üniversite hazırlık kitapları yeni okurlarıyla buluştu" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında 2 okul kütüphanesine de kitap bağışı yapıldı. Türkiye ile birlikte Hollanda ve Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden okur kampanyaya da farklı şekillerde destekler sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.