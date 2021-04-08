Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

İHA

Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

Kırşehir'de cami görevlileri, çocuklarla birlikte polislere sürpriz düzenledi.
Kırşehir'de Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle cami görevlileri polislere sürpriz yaptı. Polisleri Selgah Camii'nin bahçesine çağıran imam, burada çocuklarla birlikte gelen polislere sürpriz yaptı. Üzerinde polis logosu bulunan pastayı gören polisler şaşkınlık yaşarken, çocuklarla beraber pastayı kesti.
Cami Müezzini Raif Cintaş, polislerin aileleri ile huzurlu vakit geçirmelerini ve emniyet teşkilatında her polisin ahlaksızlarla mücadele ettiğini ve örnek alınması gereken insanlar olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazar Bilal Sami Gökdemir'den askıda kitap kampanyası
YEREL HABERLER Yazar Bilal Sami Gökdemir'den askıda kitap kampanyası
Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş bekleniyor
YEREL HABERLER Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş ...
Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi
Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Önceki dönem işlerle birlikte yeni projeler hayata geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Önceki dönem işlerle ...
Diyanet-Sen’den teravih namazı açıklaması
YEREL HABERLER Diyanet-Sen’den teravih namazı açıklaması
Anadolu'nun Plajı Savcılı'da, flamingolar görüldü
YEREL HABERLER Anadolu'nun Plajı Savcılı'da, flamingolar görüldü
3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER 3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli ...
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı Kavgaya müdahale eden polis tarafların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı Kavgaya ...
Belediyeden kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması
YEREL HABERLER Belediyeden kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm ...
Kırşehir Belediyespor'dan, bayrak ve afiş kampanyası
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor'dan, bayrak ve afiş kampanyası
Vali Akın, "129 Proje 2021 yılında uygulanmak üzere programa alındı"
YEREL HABERLER Vali Akın, "129 Proje 2021 yılında uygulanmak üzere ...