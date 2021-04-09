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Vali Akın, "Polis, suçluların adalete tesliminde ve ülke bütünlüğünün korunmasında önemli bir görev ifa etmektedir"

İHA

Vali Akın, "Polis, suçluların adalete tesliminde ve ülke bütünlüğünün korunmasında önemli bir görev ifa etmektedir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kuruluşunun 176. Yıldönümünde, huzur ve güvenliğin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı personelinin suçluların adalete tesliminde ve ülke bütünlüğünün korunmasında önemli bir görev ifa etmekte olduklarını söyledi.
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında açıklamada bulunan Vali Akın, "Teşekkül ettiği ilk andan itibaren devletler, ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak için kamu düzenini sağlayacak kurumları tesis etmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Çünkü huzur ve güvenliğin bulunmadığı bir ortamda temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, demokrasinin gelişmesi, devlet otoritesinin ve adaletin sağlanması mümkün değildir"dedi.

Türk Polis Teşkilatının toplumsal huzurun sağlanmasında, suçluların adalete teslim edilmesinde ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli bir görev üstlenmekte olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, açıklamasında ; "Kurulduğu andan bugüne kadar olan süreçte milletimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, halkımızın en zor anlarda sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir.

Çağın gereklerine uygun olarak hizmet kalitesini arttıran, teknik donanımını kuvvetlendiren, tecrübeli kadrosuyla suç ve suçlularla etkin mücadele eden polis teşkilatımız, gerektiğinde devletimizin bekası ve kutsal saydığımız değerler uğruna en değerli varlığı olan canını ortaya koymaktadır"diye konuştu

Asayişin sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Vali Akın'ın açıklaması ise şöyle;
"Şunu unutmamak gerekir ki toplumda huzurun, düzenin ve asayişin sağlanması sadece polisin görevi değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sebeple polise görevini icra ederken destek ve yardımcı olunması suç ve suçlularla mücadelede daha iyi sonuçların elde edilmesini kolaylaştıracaktır.

Kırşehir, geçmişte olduğu gibi bugün de asayiş ve güvenlik açısından ülkemizin en huzurlu illeri arasında yer almaktadır. Elbette elde edilen bu başarının altında emniyet teşkilatımızın üstün gayretinin yanında kanunlara saygılı ve devletine bağlı Kırşehirli hemşerilerimizin de büyük katkısı vardır. Ülkemizin temel kurumlarından olan ve mazisindeki başarılarla milletimizin sevgisini ve güvenini kazanan polis teşkilatımızın tüm mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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