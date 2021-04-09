Kırşehir'e, 2021 yılının ilk turist kafilesi geldi Termal Turizmde kalkınma hedefi kapsamında Alman turist kafilesi şehirde ağırlandı

Termal ve Sağlık hizmeti almak üzerine Kırşehir'e, 2021 yılının ilk turist kafilesi geldi.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Alman turist kafilesinin termal sağlık hizmeti almak üzere şehre geldiğini söyledi.

Çalışır açıklamasında, "Dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle zor günler geçiren turizmcilerimiz için turistler adeta can simidi oldu. Kaplıcalardan şifa bulmak için en az 7 gün 21 banyo almak gerekiyor. Sağlık turizmi alanında da yeterli altyapıya sahibiz. Kafile, Kırşehir'de, konaklayacakları sürenin ilk gününde rehber eşliğinde tarihi ve turistlik alanlarda da gezecek" dedi.

Alman turist kafilesi Kırşehir'de, Çağırkan Kalehöyük Müzesi, Japon Bahçesi, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi gibi tarihi alanları da gezdi. Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evinde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Ustalar Müzik Topluluğu yöresel halk müziğinden örnekler sundu.

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