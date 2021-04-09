Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket

İHA

Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket

Kırşehir Belediyespor takımında teknik direktör Ercümend Çoşkundere, takımın golcüsü Üstün Bilgi'ye teşekkür plaketi verdi.
2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımının golcüsü Üstün Bilgi, ligde oynadığı 32 haftada oynadığı 28 maçta 18 gol atarak takımın en golcü oyuncusu ünvanını da aldı.
Ligin bitimine 6 hafta kala play off umutlarını sürdüren takım da santrafor mevkiinde oynayan bilgi oynadığı 28 maçta 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 20202021 sezonunda takımın en fazla gol kaydeden oyuncusu olan Üstün Bilgi’ye teknik direktör Ercümend Çoşkundere tarafından teşekkür plaketi verildi. Sosyal medya hesabından aldığı plaketi paylaşan futbolcu Bilgi, “En çok gol kaydeden oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonu kupayı alıp 1.Lige çıkmak istiyoruz”dedi.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Battal Çelik, Kırşehir Belediyespor takımının istikrarlı şekilde play off yolunda gittiğini ve 1. Lig için de oyuncuları, yönetimi ve şehirle birlikte vize almak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'e, 2021 yılının ilk turist kafilesi geldi Termal Turizmde kalkınma hedefi kapsamında Alman turist kafilesi şehirde ağırlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'e, 2021 yılının ilk turist kafilesi ...
Vali Akın, "Polis, suçluların adalete tesliminde ve ülke bütünlüğünün korunmasında önemli bir görev ifa etmektedir"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Polis, suçluların adalete tesliminde ve ...
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı
YEREL HABERLER Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam ...
Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama
YEREL HABERLER Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama
Yazar Bilal Sami Gökdemir'den askıda kitap kampanyası
YEREL HABERLER Yazar Bilal Sami Gökdemir'den askıda kitap kampanyası
Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş bekleniyor
YEREL HABERLER Valilik uyardı, hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş ...
Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın halk gününde vatandaşları dinledi
Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kırşehir'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Önceki dönem işlerle birlikte yeni projeler hayata geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Önceki dönem işlerle ...
Diyanet-Sen’den teravih namazı açıklaması
YEREL HABERLER Diyanet-Sen’den teravih namazı açıklaması
Anadolu'nun Plajı Savcılı'da, flamingolar görüldü
YEREL HABERLER Anadolu'nun Plajı Savcılı'da, flamingolar görüldü