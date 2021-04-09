Valilik, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kırşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (520 santim, yükseklerde 2040 santim) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar,

buzlanma ve don, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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