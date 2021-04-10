Kırşehir Belediyesi sokak hayvanları için ‘mamamatik’ uygulama noktası oluşturdu

Kırşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına 'mamamatik' yerleştirildi.
Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde yem ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına mamamatik uygulaması yapıldı. Sıfır atık hem de geri dönüşümün hedeflendiği uygulamayla boş petler mamamatik kutusunun giriş haznesine yerleştiriliyor mama haznesine bir miktar mamanın dökülmesi ile de sistem çalışıyor.
Şehirde Cacabey Meydanı ve Kentpark’a yerleştirilen mamamatik uygulamasının birçok farklı noktaya yerleştirilmesi de hedefleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.