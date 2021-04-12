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Cami görevlileri tespit edecek, hayırseverler yardım edecek İl Müftüsü Mehmet Yaman: “Ramazan ayı, Kur’an ayı olduğu gibi yardımlaşma ayıdır”

İHA

Cami görevlileri tespit edecek, hayırseverler yardım edecek İl Müftüsü Mehmet Yaman: “Ramazan ayı, Kur’an ayı olduğu gibi yardımlaşma ayıdır”

Kırşehir’de, İl Müftülüğü Endüstri Meslek Lisesi ile yaptığı ortak proje ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olacak.
İl Merkezinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Camiinin kubbe bölümleri Ramazan ayı boyunca market görevi görecek. İl Müftüsü Mehmet Yaman, Ramazan ayının Kur’an ayı olduğu gibi yardımlaşma ayı da olduğunu söyledi. Müftü Yaman, “Ramazan ayı vesilesi ile vaaz ve irşatlar sosyal medya üzerinden yapılıyor. Teravih namazları bu yıl evlerde kılınacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle olacak. Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığının millete deklare ettiği konudur bu” dedi. Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Yaman, “Ahmed Yesevi Camii’nin bahçesinde bulunan kapalı alanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim gibi yardımlar yapılacak. Köy ve mahallelerde bulunan ihtiyaç sahipleri bölgede görevli din görevlileri aracılığı ile yapılacak” diye konuştu.

Barkotlu kartlarla alışveriş yapılacak
Barkotlu kartlar vasıtası ile alışveriş ihtiyaç sahiplerinde yapılacağını söyleyen Müftü Yaman açıklamasını şöyle sürdürdü: “İhtiyaca göre, kartlar da fiyatlandırma olacak. Bin, 600500 lira gibi kartların ise geçerliliği Ahmed Yesevi Camii hayır çarşısında olacak. İhtiyaç sahibi raflardan istediği ürünü alabilecek. Barkotlu kartından da düşüş olacak”.
Kırşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Toplum Yararına çalışan derneklerde Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi insanlara ulaşacak. Müftülüğün başlattığı projede ise ihtiyaç sahiplerine din görevlileri ulaşmış olacak.

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