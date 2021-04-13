Yunus Emre anısına alıç fidanı dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre anısına alıç fidanı dikildi

İHA

Yunus Emre anısına alıç fidanı dikildi

– Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı anısına alıç fidanı dikimi yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin katılımı ile Kırşehir Müzesi etrafına çoğunluğunu Yunus Emre ile özdeşleşmiş Alıç ağacı olmak üzere, Sedir, Ardıç ve İğneli Çam’dan oluşan 300 adet fidan dikildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, fidanların toprakla buluşmasının yanı sıra yıl içinde de Yunus’un farklı etkinliklerle anılacağını belirtti.
Çalışır, fidan dikimi sonrası yaptığı açıklamada, “Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü müdürlük olarak bizde İl bazında yıl boyunca yapılacak etkinlikler çerçevesinde müzemizin etrafına Yunus Emre ile özdeşleşmiş alıç fidanı diktik”dedi.
Bölgeye alıç fidanının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen Sedir, Ardıç ve İğneli Çam’dan oluşan fidanlarına da dikimini yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Hıffısıhha Kurulu ramazan davulcuları kararını açıkladı
YEREL HABERLER İl Hıffısıhha Kurulu ramazan davulcuları kararını ...
Ramazan öncesi Çiçekdağı Belediyesi 'Hayır Evi'ni hizmete açtı
YEREL HABERLER Ramazan öncesi Çiçekdağı Belediyesi 'Hayır Evi'ni ...
DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı
Cami görevlileri tespit edecek, hayırseverler yardım edecek İl Müftüsü Mehmet Yaman: “Ramazan ayı, Kur’an ayı olduğu gibi yardımlaşma ayıdır”
YEREL HABERLER Cami görevlileri tespit edecek, hayırseverler yardım ...
Belediye, Müftülük Caddesinde altyapı çalışmalarına başladı Bölgede kaldırımlar genişletilerek tek yön çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Belediye, Müftülük Caddesinde altyapı çalışmalarına ...
Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı ...
Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı