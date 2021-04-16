Kırşehir'de belediye sokakları bahara hazırlıyor

Baharın kendini göstermesi ile birlikte Kırşehir Belediyesi, caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kendi sorumluluk alanlarında boya badana, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bahar mevsimi için hazırlıklara başladı. Ekipler, bahar hazırlıkları kapsamında ağaç dikme ve ağaç budaması gibi işleri gerçekleştirirken diğer taraftan da şehirde tek yön ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.