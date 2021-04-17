Elektriğe kapılan 9 hayvan telef oldu

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Hacı Bayram Kılıç, işletmesine gittiğinde bazı hayvanların hareketsiz halde olduğunu gördü. Boztepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 9 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğunu tespit etti.
Telef olan hayvanlar, dezenfekte edilerek gömüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.