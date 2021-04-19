70 dönümlük tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi Traktörüyle Türk bayrağı çizen Çağlar: “Çocuklarımın hayaliydi”

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Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler; çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken Çiftçi Ahmet Çağlar, çocuklarının hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçilik yapan ve çocuklarının hayalini gerçekleştiren Çağlar, “Traktörümüzle birlikte çocuklarımın hayalini gerçekleştirdim. Mutluyum” dedi. Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizerek sosyal medyada gündem olmuştu.

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