Kırşehir'de, STK çalıştayları sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, STK çalıştayları sürdürülüyor

İHA

Kırşehir'de, STK çalıştayları sürdürülüyor

Kırşehir'de, şehrin sorunlarının ortak akılla çözüme kavuşturulması için düzenlenen şehir çalıştaylarının 3.'sü gerçekleştirildi.
Ticaret Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda yapılan çalıştaya; Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli katıldı.

Çalıştayda, Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt tarafından Kırşehir'de, ana caddelerde bulunan alanlar için dış cephe çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından şehirde yapımına hükümet konağı olarak başlandıktan sonra durdurulan ve KYK'ya verilmesi ile şehirde gündem olan bina ile ilgili resmi yazışmaların yapılması maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi, takdir ve onaylarına ayrıntılı raporla sunulduğu açıklandı.
Hükümet konağı binasının yanı sıra yeni hastane binası, çevre yolu ile ilgili planlamalar yapılması konusu da raporlaştırıldı.

Çalıştay, yerel sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akın başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Akın başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı
Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası Lösemili çocuklar için ‘oyuncak’ kampanyası başarılı sonuç verdi Ahi Esnafı ve Eğitimciler destek oldu kampanya çığ gibi büyüdü
YEREL HABERLER Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak ...
70 dönümlük tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi Traktörüyle Türk bayrağı çizen Çağlar: “Çocuklarımın hayaliydi”
YEREL HABERLER 70 dönümlük tarlasına traktörüyle Türk bayrağı ...
Kırşehirli çiftçi, 70 dekarlık arazisine traktörle Türk bayrağı çizdi
YEREL HABERLER Kırşehirli çiftçi, 70 dekarlık arazisine traktörle ...
Kırşehir’de çiftçi tarlasına römorku ile Türk bayrağı çizdi
YEREL HABERLER Kırşehir’de çiftçi tarlasına römorku ile Türk bayrağı ...