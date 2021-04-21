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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA

Kırşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KırşehirKayseri kara yolunda seyir halinde olan M. Ş. idaresindeki 06 BNZ 71 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kındam bölgesindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otomobillerdeki M.K, T.E. ve S.B, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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