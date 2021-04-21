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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu

İHA

Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu

Ahi Evran Yılı çerçevesinde Ahilik prensiplerine uygun çalışan kuaför İbrahim Fiğ şehirde Nisan ayının Ahisi oldu.
Ankara Caddesinde kadın kuaförü olan Fiğ, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları tarafından Nisan ayının Ahi esnafı seçildi. Ödül törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve oda başkanları katıldı.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi Evran yılı dolayısı ile çeşitli projelerin hazırlanarak belediye ortaklığında hayata geçtiğini söyledi.
Öztürk, "Her ay bir esnafımıza ayın Ahi Esnafı ödülünü vereceğiz. Nisan ayı Ahi Esnafımız İbrahim Fiğ oldu. Kendisi devletine, milletine saygılı, yıllardır Ahiliğe yakışır şekilde hizmet veren bir arkadaşımız. Berber ve kuaförlerimiz de bu zor dönemden en çok etkilenen esnaflarımız arasında. Biz de onlara destek ve moral vermek amacıyla ödüle layık gördük"dedi
Pandemi süreci ile birlikte esnaflara farklı şekillerde katkılar sunulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise “Pandemi sürecinde esnafımız zor günler geçiriyor. Hijyen, maske ve mesafe konusunda zor bir süreçten geçiyorlar. İbrahim kardeşimizin ayın esnafı seçilmesi de işine ne kadar bağlı olduğunun, bu zor süreçte elinden gelen fedakârlığı yaptığının göstergesidir. Kendisini tebrik ediyorum"diye konuştu.
Ayın Ahi Esnafı seçilen İbrahim Fiğ’e Ahiliği temsilen Ahi Evranı Veli heykeli ve Ahilik Belgesi takdim edildi.

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