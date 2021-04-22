Çiçekdağı ilçesinde belediye binası ve kültür merkezi temeli atıldı

Çiçekdağı ilçesinde belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatlarının birinci kısım temel atma çalışmaları başladı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede uzun yıllardır atıl binalarda hizmet vermek zorunda olan ve ihtiyacı önem arz eden Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi inşaatlarının yapım işine başladıklarını söyledi.

Hakanoğlu, "Projemiz toplamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olmak ile birlikte; içerisinde 750 metrekare konferans salonu, 750 metrekare çok amaçlı salon, 500 metrekare nikah ve fuaye salonu, 2 bin 500 metrekare belediye hizmet birimleri ve ortak kullanım alanlarını barındıracak"dedi.

Kültür merkezi ve belediye hizmet binası yapımı yaklaşık 12 Milyon liraya mal olacak. Hizmet binası ve kültür merkezi yapımının 1.5 yılda tamamlanması bekleniyor.

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