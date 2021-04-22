KEA Hastanesinde ilk kez diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde Osteoartrit (diz kireçlenmesi) ameliyatı yapıldı.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fevzi Çakmak ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta 47 yaşındaki hasta konforlu bir diz kireçlemesi ameliyatı yapılarak kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fevzi Çakmak, “İleri yaş grubunda ve son evre vakalarda total diz protezi uygulamak doğru ve etkin tedavi seçeneği olabilirken daha erken yaşlarda dizin sadece belli bir kısmının tutulduğu ve medikal tedavinin yanıt vermediği vakalarda uygulamaktan kaçınılan bir tedavi yöntemidir. Diz kireçlenmesi hastanemizde farklı protez ameliyatları yapılmaktaydı fakat bu operasyon ilk defa yapıldı"dedi.

Hastaların sağlam olan eklem bölgelerini feda etmeden sadece hasarlı bölgenin değişimiyle daha güvenli ve daha hızlı günlük hayatlarına dönebildikleri ileri cerrahi yöntemi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de artık yapılmaya başlandı.

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