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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 23 Nisan coşkusu

İHA

Kırşehir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırşehir'de coşkuyla kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına Çelenk Sunmasıyla başlayan kutlama programına koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden devam edildi.
İnternet bağlantısı üzerinde saat 10.30’da başlayan çevrim içi programa katılan Vali İbrahim Akın öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Canlı bağlantı yoluyla yapılan görüşmede öğrencilere hitap eden Vali Akın, İstiklal Mücadelesini zafere taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yıldönümü olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali İbrahim Akın; “Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sizlerle sosyal medya üzerinden bir araya geliyoruz"dedi.

'Devletimiz, geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımızın milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı seferber etmektedir' diyen Vali Akın, "Biliyoruz ki, çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapılmış yatırımdır. Çalışan, üreten ve üstlendiği sorumluluğun farkında olan nesiller ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu duygularla, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

Video konferansa evlerinden bağlanan çocuklar, 23 Nisan ile ilgili şiirler okuyarak müzik dinletisi gerçekleştirdiler. Sırrı Kardeş Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Mehlika Doğan’ın günün anlam ve önemine dair konuşma yaptığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, piyano çalındı, gitar eşliğinde şarkı söylendi ve yine kanun eşliğinde türkü söylendi.

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