Vali Akın, İl Genel Meclis toplantısına katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclis toplantısına katıldı.

İl Genel Meclisi’nin uyum içerisinde çalışarak güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “İl Genel Meclis Başkanının üyelerin oybirliği ile seçilmesi bu uyumun bir göstergesidir. İl Özel İdaremiz bünyesinde köylere yönelik olarak yürütülen projelerin her türlü kaygıdan uzak, ihtiyaca göre belirlenmesi yapılan hizmetleri daha da kıymetli kılmaktadır. Köylerimizin gelişmesi, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için İl Genel Meclis Üyelerimiz önemli kararlar almaktadır" dedi. İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik ise uyum içerisinde ve birlikte çalışarak köylere daha fazla hizmet götürmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

Toplantı, meclis üyeleri ile yapılan fikir alışverişi ve değerlendirme ile sona erdi.

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