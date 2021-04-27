Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk, “Tam kapanma esnafı olumsuz etkileyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararının küçük esnafı olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Öztürk açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın aldığı tüm kararların arkasındayız. Ancak esnafımız çok zor durumda. Cumhurbaşkanımız bu kararı almadan önce esnaf teşkilatının temsilcileri olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile fikir alışverişinde bulunmalıydı”dedi.

Bayram için bekleyen esnafın bu durumdan olumsuz etkileneceğini aktaran Öztürk, “Bayram için ümitle bekleyen esnaflarımız bayram öncesinde uzun süreli kapanmadan olumsuz etkilenecektir. Bu uygulama Ramazan başında yapılsaydı esnafımız da bayram alışverişleriyle rahatlardı. Bizim önerimiz 1 hafta aralıklarla kısıtlamalar getirilmesidir. 1 hafta sürecek kısıtlamanın ardından 1 hafta normalleşme ile hem esnaf para kazanabilir hem de salgının seyri düşebilir”diye konuştu.



Esnaf, asgari ücretliden daha perişan



‘Esnafların asgari ücret ile çalışan bir işçiden daha perişan durumda’ diyen oda başkanı Öztürk’ün açıklaması ise şöyle;

“Bankalar açık ancak esnaf kapalı. O bankaya ödemesini yapmak için esnafın açık olması ve para kazanması gerekli. Ay sonu ödemelerini yapacak esnafın cebinde parası yok, sokağa bile çıkamayacak. Eğer kısıtlama getirildiyse esnafa destek de sağlanmalıdır. En azından esnafın günlük zararının karşılanması gerekli. Esnafın ayakta durması lazım.



Kısıtlama boyunca tüm iş yerleri kapalı olacak ancak zincir marketler açık olacak. Tüm sektörden ürün satıyorlar. Diğer sektörler kapalı olunca vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını bu marketlerden karşılayacak. Esnafa destek olunmak isteniyorsa bu büyük marketler kapalı kalsın, vatandaşlar ihtiyaçlarını bakkallardan karşılasın. Ya da bütün marketler de iş yerleri gibi kapalı kalsın kimse sokağa çıkmasın. Çünkü market bahanesiyle sokağa çıkan çok vatandaşımız var.



Esnaf olmazsa ekonomi yürümez. Bunun bilincinde olmalıyız. Alınan bu kararın gözden geçirilmesi ve esnafın durumunu bilen esnaf teşkilat temsilcilerinden görüş alınması gereklidir. Karar yerindeyse bile esnafımızın zararını karşılayacak desteğin sağlanması lazım.”

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