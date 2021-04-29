Hastanede yatan korona virüs hastalarının büyük bölümü aşısız Kırşehir’de nüfusun yüzde 50’den fazlası ilk doz aşısını oldu İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Korona virüsten yatan hastaların geneli aşısız”

Kırşehir’de hedef nüfusun yüzde 70’e yakını ilk doz aşısını olurken, hastanede yatan korana virüs hastalarının büyük bölümünün aşısız olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, aşının korona virüsten korunmada en etkili yöntem olduğunu belirterek, tam kapanma sürecinde de randevu almak suretiyle vatandaşların aşılarını olmasını istedi. “Aşı hastaneye ve yoğun bakıma yatış ve ölümü azaltabilen en etkili yöntem” ifadesini kullanan Bulut, “Kırşehir’de de hastaneye yatış ve hastalığın ağırlığı ile ilgili verilerden de bu çok net şekilde görüyoruz“ dedi.

Bulut, “Bilim Kurulunun oluşturduğu sıralama ile Kırşehir’de de yaş ve meslek gruplarına göre randevu alınmak suretiyle aşılamaya devam etmekteyiz; Kırşehir’de hedef nüfusumuz yaklaşık 75 bin kişi, ilk doz aşıyı ise yüzde 70’e yakın kişi yaptırdı. Gruplar açıldıkça ise hedef nüfus artmakta, vatandaşlarımızı randevu almak suretiyle aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Hangi aşı olunmalı" sorusuna da açıklık getiren Bulut; “Bakanlığımızın temin ettiği aşılar korona virüsten korunmada yeterli ve etkilidir; önemli olan da budur, aşının hangi marka olduğundan ziyade etkinliği önemlidir, hastanelerimize yatan hastalardan bunu net olarak görebiliyoruz; çok net şekilde aşı yatış oranının ve ölüm oranını dramatik şekilde azaltıyor, bu yüzden aşı sırası gelenlerin gecikmeksizin randevusunu alıp aşı olması sürecin başarısı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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