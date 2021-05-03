Forklift altında kalan işçi yaralandı

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Kırşehir'de inşaatta çalışan işçi forklift altında kalarak yaralandı.

Olay Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ inşaat alanında çalışan işçi S. A. Forklift altında kaldı. Çevrede bulunan işçilerin de yardımı ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin el parmaklarında kopma meydana geldi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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