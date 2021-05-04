İç Anadolu'nun plajına 2 milyon TL'lik yatırım

İl Özel İdaresi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında Savcılı Plajı Düzenlemesi Projesine destek protokolü imzalanması bölge halkında heyecana ve istihdama yönelik umut oluşturdu.

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bulunan ve İl Özel İdaresince çevre düzenlemesi yürütülen Savcılı Plajı Düzenleme Projesine AHİKA tarafından 2 milyon 170 bin lira destek verilecek. Bölgede hazırlanacak proje ile mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alacak.

Bölgede gençlerin beklediği ise yatırımla birlikte istihdam kapısının açılıyor olması. Bölge sakinlerinden Cuma Yiğit, köyde gençlere istihdam oluşturması beklenen projenin büyük bir imkan olduğunu bölgede bulunan esnafında yapılacak projeden faydalanabileceğini belirtti.

Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, mevsimsel ilgileri de yüksek olan bir bölge ve 3 kilometre sahiliyle Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe de sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.